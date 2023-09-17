أمطار ورياح نشطة بـ 6 مناطق.. "أجواء 24 ساعة مقبلة" يكشفها "الأرصاد"

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز، إلى أن الحالة العامة للطقس، اليوم الأحد، تحمل فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
كما تنشط الرياح السطحية لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي نجران والشرقية.
وبيّن المركز، عبر إنفوجراف نشره اليوم، أن أعلى درجة حرارة سجلت في الصمان عند 44 درجة، فيما سجلت أقل حرارة في السودة عند 13 درجة، وبلغت نسبة الرطوبة أقصاها في القنفذة والسودة بنسبة 90%.