أمطار ورياح نشطة بـ 6 مناطق.. "أجواء 24 ساعة مقبلة" يكشفها "الأرصاد"

وبيّن المركز، عبر إنفوجراف نشره اليوم، أن أعلى درجة حرارة سجلت في الصمان عند 44 درجة، فيما سجلت أقل حرارة في السودة عند 13 درجة، وبلغت نسبة الرطوبة أقصاها في القنفذة والسودة بنسبة 90%.