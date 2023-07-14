لخدمة مصالح الشعب والوطن.. تعرَّف على أبرز القرارات والتعديلات القانونية في عام 1444هـ

وبيَّن "ابن مسفر" أن هذا العام حافل بالقرارات القانونية، وشهد صدور ونفاذ العديد من الأنظمة من بينها نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، تنظيم وكالة الفضاء السعودية، تنظيم وكالة الأنباء السعودية، الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ضوابط إيقاف الخدمات، تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، النظام الأساسي لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، لائحة التقارير الطبية، القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس، قواعد الحد من تعارُض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولة مهنة المحاماة، الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًّا، اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.