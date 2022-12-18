أمير الشرقية: القيادة الحكيمة تحرص على تجويد حياة كل من يعيش على أرض المملكة

وقدّمت الأميرة الجوهرة آل سعود شكرها لأمير المنطقة الشرقية على استقبال الوفد، وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من التواصل البنّاء والمُستمر بين مجلس الشورى مع مجالس المناطق، مؤكدةً حرص مجلس الشورى على الاطلاع على الخدمات المُقدمة والوقوف على المُنجزات، والاطلاع بشكل مباشر على المشاريع وما تقدمه الأجهزة الحكومية، حيث يحرص مجلس الشورى من خلال دراسة تقارير الأجهزة الحكومية على معالجة أوجه القصور في الخدمات المُقدمة، والبحث عن كل ما يدعم أعمالها.