أمير الشرقية: القيادة الحكيمة تحرص على تجويد حياة كل من يعيش على أرض المملكة

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، وفدًا من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والذين يزورون المنطقة؛ للالتقاء بأعضاء مجلس المنطقة، وكذلك الاجتماع مع بعض مسؤولي الجهات الحكومية.
ورحّب أمير المنطقة الشرقية بوفد مجلس الشورى في المنطقة الشرقية مثمنًا هذه الزيارات للاطلاع على جهود مجلس المنطقة وسبل تطويرها؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطن والمقيم؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة الحكيمة، والتي تحرص على تجويد حياة كل من يقيم على أرض المملكة، وتقديم كل ما يحتاج إليه من خدمات، ودعم الخطط التنموية الطموحة لتنفيذ مشاريع ذات أهمية عالية بجودة وفي وقت قصير.
وقدّمت الأميرة الجوهرة آل سعود شكرها لأمير المنطقة الشرقية على استقبال الوفد، وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من التواصل البنّاء والمُستمر بين مجلس الشورى مع مجالس المناطق، مؤكدةً حرص مجلس الشورى على الاطلاع على الخدمات المُقدمة والوقوف على المُنجزات، والاطلاع بشكل مباشر على المشاريع وما تقدمه الأجهزة الحكومية، حيث يحرص مجلس الشورى من خلال دراسة تقارير الأجهزة الحكومية على معالجة أوجه القصور في الخدمات المُقدمة، والبحث عن كل ما يدعم أعمالها.