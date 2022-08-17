"التعاون الإسلامي" تواصل التزامها البنّاء في أفغانستان

وتركز مشاركة المبعوث الخاص في شقيها على بلورة مجموعة من البرامج والمبادرات الإنسانية التي سيقوم بتمويلها الصندوق الاستئماني الإنساني الخاص بأفغانستان التابع للمنظمة، الذي أنشئ بقرار وزاري تحت إشراف وإدارة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف التخفيف من التحديات الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية، إلى جانب إجراء مشاورات سياسية مكثفة مع حكومة الأمر الواقع في كابل حول القضايا ذات الأهمية الملحة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية المناطة به.