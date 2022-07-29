أبلِغوا عمن يُخلّ بمقطع مسيء.. "أبوراشد": حبس وتغريم ولهذا يتمادون

فسّر المحامي خالد أبوراشد تمادي بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات ومنصات الإنترنت في تقديم ونشر المقاطع المسيئة بعدم إبلاغ الناس عنهم، موضحاً أن العقوبات تصل إلى 3 ملايين ريال و5 سنوات سجنًا، ولا بد من تكاتف المجتمع بالإبلاغ؛ لردع الظواهر السلبية في برامج التواصل.
ودعا، في هذا الصدد، الجميع إلى المبادرة بتسجيل وتصوير المقطع المسيء، وبعد ذلك إبلاغ وتقديم شكوى به إلى تطبيق "كلنا أمن"، أو تقديم المقطع لأقرب قسم شرطة أو النيابة، فكل هذه الجهات تستقبل البلاغات عن تلك البثوث المخلة والمقاطع المسيئة، مؤكدًا أن التلميح والتصريح إذا كان يمس القيم والآداب فإنه لا يعفي صاحبه من عقوبة نظام الجرائم الإلكترونية.
ولفت "أبوراشد"، في حديثه لبرنامج "من السعودية" على قناة السعودية، إلى أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصّت على أن عقوبة إنتاج أو نشر كل ما من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية سواء تصريح أو تلميح أو إعلان أو دردشة أو غيرها تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات في الحد الأقصى، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال في الحد الأقصى أو أقل، وأيضًا عقوبة التشهير.
وأشار إلى أن تفسير هذه المادة لا ينطبق على برنامج معين، وإنما تشمل كل ما يتعلق بالشبكة المعلوماتية "الإنترنت" ووسائل التواصل الاجتماعي "سناب شات" أو "تويتر" أو "تيك توك"... وغيرها من مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.