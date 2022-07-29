أبلِغوا عمن يُخلّ بمقطع مسيء.. "أبوراشد": حبس وتغريم ولهذا يتمادون

ولفت "أبوراشد"، في حديثه لبرنامج "من السعودية" على قناة السعودية، إلى أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصّت على أن عقوبة إنتاج أو نشر كل ما من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية سواء تصريح أو تلميح أو إعلان أو دردشة أو غيرها تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات في الحد الأقصى، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال في الحد الأقصى أو أقل، وأيضًا عقوبة التشهير.