"الجاسر" يتفقّد مطار نجران ويوجّه بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والزوار

تفقّد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أمس، مطار نجران الإقليمي، حيث وقف على سير العمل وانسيابية حركة السفر، وفق الخطط التشغيلية.
كما وجّه "الجاسر" بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والزوار، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وفق رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن مطار نجران يتّسم عبر مرافقه الحديثة بالتجهيزات المتقدمة، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية مليونًا و400 ألف مسافر سنويًا، فيما بلغت الرحلات الداخلية 5858 رحلة في حين بلغ عدد المسافرين 726 ألفًا و181 مسافرًا، وذلك خلال عام 2022م.