"الجاسر" يتفقّد مطار نجران ويوجّه بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والزوار

يُذكر أن مطار نجران يتّسم عبر مرافقه الحديثة بالتجهيزات المتقدمة، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية مليونًا و400 ألف مسافر سنويًا، فيما بلغت الرحلات الداخلية 5858 رحلة في حين بلغ عدد المسافرين 726 ألفًا و181 مسافرًا، وذلك خلال عام 2022م.