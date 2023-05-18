رئيس جمهورية الصومال يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال، أحمد بن محمد صالح المولد، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.