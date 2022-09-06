رئيس "الغذاء والدواء" يبحث مع ملاّك المطاعم استيراد الأغذية النادرة والتي ليس لها "مواصفة"

وشهد اللقاء بحث تسهيل إجراءات استيراد المطاعم للأغذية خصوصًا تلك الأطعمة التي لا يوجد لها مواصفة أو نادرة الاستيراد، مع التأكيد على أهمية ضمان سلامة الأغذية.