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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس عمر سيسوكو أمبالو.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان
الرئيس عمر سيسوكو أمبالو

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