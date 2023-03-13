مواطن ينجح في استزراع أسماك بتيماء والتي تخلو تضاريسها من الأحياء المائية

وأوضح أن الأعلاف المستخدمة في المشروع أعلاف صحية وهي مزيج من الذرة وفول الصويا وزيت السمك وهي من أفضل وأجود الأعلاف في العالم، مبيناً أن المشروع يستهدف للاستفادة من المياه حيث يتم سقاية المزرعة من المياه المستخرجة من أحواض الأسماك إلى النخيل وهذا يكسب المزرعة إنتاجاً عضوياً.