مواطن ينجح في استزراع أسماك بتيماء والتي تخلو تضاريسها من الأحياء المائية
نجح مواطن في محافظة تيماء في استزراع أحياء مائية في المياه العذبة بالمحافظة حيث يهدف لإنتاج ٢٠٠ طن إلى ٣٠٠ طن خلال المرحلة القادمة من أسماك البلطي في المحافظة التي تخلو تضاريسها الطبيعية من الأحياء المائية.
وزارت "سبق" مزرعة "الصبيح" الحاصلة على شهادة التحول العضوي من وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك لاعتمادها الكلي على سماد الأسماك.
وقال مالك المزرعة مراد الصبيح "لسبق" تحتوي المزرعة على عدد 66 حوضاً، مقسمة إلى أحواض تحضير وأحواض تسمين وأحواض عرض، مشيراً أنه قام ببناء أجهزة لعمل أمواج صناعية والتي تقوم بدورها في تغذية الأسماك بالأكسجين.
وأضاف: يعتمد المشروع على إنتاج الزريعة "الأسماك الصغيرة" داخل المشروع من خلال أحواض التحضير ومن ثم التسمين والتربية.
وأوضح أن الأعلاف المستخدمة في المشروع أعلاف صحية وهي مزيج من الذرة وفول الصويا وزيت السمك وهي من أفضل وأجود الأعلاف في العالم، مبيناً أن المشروع يستهدف للاستفادة من المياه حيث يتم سقاية المزرعة من المياه المستخرجة من أحواض الأسماك إلى النخيل وهذا يكسب المزرعة إنتاجاً عضوياً.