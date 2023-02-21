مفتي المملكة: ذكرى يوم التأسيس تأتي اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة

وذكر المفتي أنه قد مضى ثلاثة قرون على تأسيس هذه الدولة السعودية التي هي محل فخر واعتزاز لكل مسلم، فبقيامها وبزوغ فجرها طويت حقبة من الشتات والفرقة وصولاً إلى تحقق الاستقرار، مستذكراً الجهود والتضحيات التي قدمها الرجال الأوفياء مروراً بالدولة السعودية الثانية، ووصولاً إلى توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود موحد المملكة العربية السعودية، لتبدأ مرحلة عظيمة وطوراً جديداً من البناء والتطور والرقي حتى أصبحت دولة حديثة تضاهي في حضارتها ونهضتها كثيراً من البلدان والدول المتقدمة.