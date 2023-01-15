شاهد.. سليمان المحيميد شاب سعودي يتخذ من "تذوُّق الطعام" وظيفة جانبية

بدوره، علّق أحد مُلاك المطاعم على هواية المحيميد قائلاً: "نستفيد كثيرًا من مُقيِّمي الطعام، خاصة في بدايات النشاط التجاري؛ إذ نطلب منهم الحضور لتقييم الأكل، وأن يكون النقد أكثر من المدح، ونطلب منهم تقييمًا نهائيًّا للمنتج". واصفًا تأثيرهم بـ"القوي جدًّا".