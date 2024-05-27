45 مئوية.. "وادي الدواسر" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة 16

وكان المركز قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، وعسير، والباحة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.