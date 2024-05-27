45 مئوية.. "وادي الدواسر" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة 16

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الاثنين.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في شرورة والأحساء 44 مئوية، وكل من مكة المكرمة والخرج وعرفات ومنى ومزدلفة 43 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ16 درجة، تليها الباحة 19 درجة، وأبها 20 مئوية، وطريف والقريات 21 درجة.
وكان المركز قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، وعسير، والباحة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وأوضح المركز أن وادي الدواسر سجلت أعلى درجة حرارة 45 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 16 درجة فقط.