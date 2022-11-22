الفرحة بالفوز على الأرجنتين.. الجاليات العربية والأجنبية تشارك السعوديين فرحتهم

احتفلت الجاليات العربية والأجنبية اليوم، بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتيني، مشاركين السعوديين فرحتهم بطريقتهم .
وشهد عددٌ من المواقع في المملكة احتفالات من بعض الجاليات الآسيوية والعربية معبّرين عن فرحتهم ومشاركتهم فرحة السعوديين، رافعين شعارات المنتخب والأعلام السعودية، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعية مقاطع لاحتفالات شعبية في عددٍ من الدول العربية والإسلامية بمناسبة فوز المنتخب السعودي .
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تفوق على نظيره الأرجنتيني 2 / 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب لوسيل المونديالي، في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم FIFA قطر 2022 .