الفرحة بالفوز على الأرجنتين.. الجاليات العربية والأجنبية تشارك السعوديين فرحتهم

وشهد عددٌ من المواقع في المملكة احتفالات من بعض الجاليات الآسيوية والعربية معبّرين عن فرحتهم ومشاركتهم فرحة السعوديين، رافعين شعارات المنتخب والأعلام السعودية، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعية مقاطع لاحتفالات شعبية في عددٍ من الدول العربية والإسلامية بمناسبة فوز المنتخب السعودي .