"الفضلي" يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي جهود المملكة في دعم قضايا البيئة

جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، مع وفد من رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي السفير باتريك سيمونيه.