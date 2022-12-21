"الفضلي" يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي جهود المملكة في دعم قضايا البيئة

استعرض وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مع مندوب الاتحاد الأوروبي، جهود المملكة في دعم قضايا البيئة حول العالم.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، مع وفد من رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي السفير باتريك سيمونيه.
واستعرض الاجتماع جهود المملكة المتواصلة في الحفاظ على البيئة والمبادرات المحلية والإقليمية؛ أهمها مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، في مجالات حماية البيئة.