للعام الثاني.. إطلاق مبادرة القبول الموحد في "تعليم نجران" غدًا

تطلق الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة نجران، غدًا، مبادرةَ القبول الموحد للعام الثاني على التوالي؛ خدمةً لشركاء النجاح "أولياء الأمور"، وذلك بمبنى بيت الطالب في المنطقة.
وتهدف المبادرة إلى تيسير إجراءات القبول والتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم، وتقديم الخدمات لهم بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم، أن مبادرة القبول الموحد تقدم خدمة سريعة وبجودة عالية للمستفيدين؛ وذلك لإنجاز معاملاتهم ومتابعة متطلّباتهم، والعمل على مواصلة التطوير والتحسين التي تتمّ بالتعاون مع الجهات كافة.