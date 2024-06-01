للعام الثاني.. إطلاق مبادرة القبول الموحد في "تعليم نجران" غدًا

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم، أن مبادرة القبول الموحد تقدم خدمة سريعة وبجودة عالية للمستفيدين؛ وذلك لإنجاز معاملاتهم ومتابعة متطلّباتهم، والعمل على مواصلة التطوير والتحسين التي تتمّ بالتعاون مع الجهات كافة.