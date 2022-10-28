الهلع يتواصل.. "ويكند الرعب" يكسر مقاييس الخوف.. والأزياء التنكرية تخطف الأنظار

واصل "ويكند الرعب" في يومه الثاني نجاحه الكبير، كما واصل الزوار بأزيائهم التنكرية المميزة خطف الأنظار، وإضفاء روح الإثارة على الفعالية المبهجة.
وأظهرت الصور التي نشرها حساب "بوليفارد رياض سيتي" على "تويتر" أجواء البهجة والمرح التي طغت على الحضور، واستمتاعهم بالفعالية التي مكّنتهم من معايشة أجواء أفلام الرعب الهوليوودية.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أطلقت فعالية "ويكند الرعب" الفريدة والمختلفة، التي تعتمد على ارتداء أزياء التنكر بأكثر طريقة مرعبة، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، يومَيْ الخميس والجمعة، وبدخول مجاني للمتنكرين بأزياء الرعب.