شاهد.. نقل أكبر مجسم هجن بالطائف إلى موقعه الجديد

بدأ الاتحاد السعودي للهجن بنقل أكبر مجسّم هجن بالعالم من موقعه السابق في العرفاء إلى موقعه الجديد على كوبري ميدان الهجن التاريخي.
وتم نقله صباح اليوم الأربعاء، بعد تهيئة قاعدة فولاذية ضد الصدأ لتثبيته عليها، وجاءت العملية عبر الاستعانة برافعات ضخمة، وعدد من أيدي الخبرة أثناء الفك والتركيب.
ويُعتبر من المعالم البارزة التي أهداها اتحاد الهجن للطائف، ليكون شاهداً على تأصيل موروث الأجداد، ومذكراً بما وصلت إليه الرياضة الأعرق من تطوّر ودعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، ووزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن.
الجدير بالذكر أنه تم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في 2019م كأكبر مجسّم، محافظاً على لمعته الذهبية بارتفاع 10 أمتار وعرض 5 أمتار، ويضم أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ومنحوتات ثلاثية.