شاهد.. نقل أكبر مجسم هجن بالطائف إلى موقعه الجديد

ويُعتبر من المعالم البارزة التي أهداها اتحاد الهجن للطائف، ليكون شاهداً على تأصيل موروث الأجداد، ومذكراً بما وصلت إليه الرياضة الأعرق من تطوّر ودعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، ووزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن.