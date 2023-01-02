تعليق الدراسة في جامعة سطام وكلية التقنية ومعهد الصناعات الغذائية بالخرج

قررت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وكلية التقنية للبنين والبنات، ومعهد الصناعات الغذائية بمحافظة الخرج، تعليق الدراسة، وتحويلها عن بعد، ليوم غد الثلاثاء 10-6-1444هـ، نتيجة للحالة المطرية الحالية على المنطقة.