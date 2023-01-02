تعليق الدراسة في جامعة سطام وكلية التقنية ومعهد الصناعات الغذائية بالخرج

قررت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وكلية التقنية للبنين والبنات، ومعهد الصناعات الغذائية بمحافظة الخرج، تعليق الدراسة، وتحويلها عن بعد، ليوم غد الثلاثاء 10-6-1444هـ، نتيجة للحالة المطرية الحالية على المنطقة.
وتفصيلاً، وجَّه رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن الطلحي، بتعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيسي في محافظة الخرج، والدلم، وفرع الجامعة في حوطة بني تميم.
وأكد أن المحاضرات ستكون في مواعيدها المجدولة مسبقًا عبر منصة "البلاك بورد".
كما قررت كلية التقنية للبنين والبنات بالمحافظة تحويل الدراسة من حضوري إلى عن بُعد من خلال المنصات المعتمدة.
يأتي ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.