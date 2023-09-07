"أمانة جدة" تُصادر 524 طن خضار وفاكهة بـ16 بلدية فرعية خلال أغسطس

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين، حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنةً تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر.