"جامعة الأمير محمد بن فهد" تحقّق تقدماً في تصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات

وتترقب الجامعة من كثب التطورات العالمية في الشأن الجامعي وتحاول تطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تعزّز من وجودها على الساحة العالمية، ومن أبرز هذه الممارسات التي عملت الجامعة على تطبيقها وتميّزت بها حتى على المستوى العالمي العلاقة بين الاستدامة ونظم التفكر، حيث يتم حالياً تدريس نظم التفكير كمقررٍ اختياري لطلاب الجامعة وأيضاً القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة التي تسعى الجامعة لتمكين طلابها بهذه القدرات عن طريق التدريس أو أنشطة الحياة الجامعية، وتهدف الجامعة من كل ذلك إلى إنتاج خريج عالمي متمكّن أن يعمل في بيئات عمل مختلفة.