بأكثر من 35 ألف كادر طبي وإداري.. المنظومة الصحية تتكامل في رعاية ضيوف الرحمن

وتحظى صحة حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم بعناية كبيرة من المملكة العربية السعودية، حيث تُقدم المنظومة الصحية لضيوف الرحمن الرعاية الصحية بشكل متكامل من جميع الجهات المشاركة بالمنظومة، بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتنقلة، والتطبيقات الذكية، والخدمات الإسعافية والمختبرات وفق خطة صحية محكمة تضم الكوادر البشرية والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المتنقلة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومختلف المشاعر المقدسة، وتقدم أفضل رعاية صحية للحجاج خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، حيث تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الطبية حتى اليوم 142 ألف حاج وحاجة.