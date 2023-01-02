إغلاق طريق الهدا في الطائف بالاتجاهين

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، إغلاق طريق الهدا احترازيًّا في الطائف بالاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.
وأوضح الحساب الرسمي بموقع تويتر، للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.
يشار إلى أن رئيس المركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام؛ كان قد أكد أن أجواء المملكة ما زالت غير مستقرة.
وأوضح "غلام" أن هناك احتمالات واردة بخصوص هطول الأمطار.
يأتي ذلك بينما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات متقدمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق عدة.