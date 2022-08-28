مصانع "مدن" تتخطى تقييم مؤشر "SIRI" العالمي للتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة

وأضاف أنه تعزيزًا لنجاح مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني على مستوى القطاع الصناعي؛ فقد انضمت مصانع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى إطار أعمال البرنامج، كما تم تسليم 63 خطة تحول رقمي لأكثر من 15 قطاعًا صناعيًّا، تشكل دعمًا لاستراتيجية "مدن" نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي بالتكامل مع القطاعين العام والخاص في المملكة.