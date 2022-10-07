وفد من شركة أرامكو السعودية يزور مركز "911" بمنطقة الرياض

واطلع الوفد، خلال الزيارة، على أقسام المركز وتعرف على التقنيات المتطورة المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة للبلاغات المختلفة التي يستقبلها، واستمع لشرح عن مهام المركز المختلفة وأدواره في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.