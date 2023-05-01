توقّف قلبه أثناء السعي.. الهلال الأحمر بمكة ينقذ معتمرًا هنديًا

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في إعادة النبض لمعتمر من الجنسية الهندية في المسجد الحرام.
وقال مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون: إن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة التاسعة وأربع وأربعين دقيقة من صباح أمس، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس في مسار العربات في المسعى بالحرم المكي الشريف.
وأضاف أنه عند وصول الفريق الطبي، تبيّن وجود رجل في العقد السادس من العمر مستلقيًا على الأرض فاقدًا للوعي والتنفس.
وأشار "بلجون" إلى أنه على الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات إلى أن عاد النبض.
وتم نقل المريض إلى مستشفى أجياد العام، ووضعه تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة.