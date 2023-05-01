توقّف قلبه أثناء السعي.. الهلال الأحمر بمكة ينقذ معتمرًا هنديًا

وقال مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون: إن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة التاسعة وأربع وأربعين دقيقة من صباح أمس، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس في مسار العربات في المسعى بالحرم المكي الشريف.