حساب المواطن: 4 أيام تفصلنا عن إيداع دفعة مارس.. موعدنا الخميس

وكان البرنامج قد أودع الخميس الذي وافق التاسع من فبراير الماضي 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.