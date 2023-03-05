حساب المواطن: 4 أيام تفصلنا عن إيداع دفعة مارس.. موعدنا الخميس

قال برنامج حساب المواطن إن دفعة مارس سيتم صرفها للمستفيدين بعد 4 أيام، وتحديداً الخميس 9 مارس الجاري.
وقال البرنامج اليوم: تبقت 4 أيام على إيداع الدفعة القادمة "الدفعة 64"؛ دفعة مارس.
وكان البرنامج قد أودع الخميس الذي وافق التاسع من فبراير الماضي 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال، منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.