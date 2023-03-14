تقرير إسباني.. كريستيانو يخطط للاستقرار في السعودية ويعرض منزله البريطاني للبيع

وذكر التقرير أن إحدى شركات وكالات العقار البريطانية بدأت في عرض العقار على عدد من الشخصيات والمشاهير، على أمل الحصول على مبلغ يزيد على ٦ ملايين يورو؛ مشيرة إلى أن اللاعب لم يسكن في المنزل لفترة طويلة بسبب انزعاجه من أصوات الحيوانات؛ لوقوع المنزل بالقرب من غابة.