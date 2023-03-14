تقرير إسباني.. كريستيانو يخطط للاستقرار في السعودية ويعرض منزله البريطاني للبيع

قالت تقارير إسبانية إن اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، يخطط للاستقرار في المملكة العربية السعودية لفترة طويلة، بعد أن انتقل إلى نادي النصر السعودي في ديسمبر ٢٠٢٢.
وأشار تقرير الموقع الإخباري "برونتو" الإسباني، إلى أن اللاعب عرض فعليًّا قصره الفاخر الواقع في شيشاير ببريطانيا للبيع، بأكثر من ٦ ملايين يورو.
وذكر التقرير أن إحدى شركات وكالات العقار البريطانية بدأت في عرض العقار على عدد من الشخصيات والمشاهير، على أمل الحصول على مبلغ يزيد على ٦ ملايين يورو؛ مشيرة إلى أن اللاعب لم يسكن في المنزل لفترة طويلة بسبب انزعاجه من أصوات الحيوانات؛ لوقوع المنزل بالقرب من غابة.