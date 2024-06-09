الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جنوب إفريقيا تودّع ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام

ودّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم، حجاج بيت الله الحرام المُستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لحج هذا العام 1445هـ، الذي تنفّذه وتشرف عليه الوزارة، خلال مغادرتهم مطار أو آر تمبو بجوهانسبيرغ متوجهين إلى الأراضي المقدّسة، وكان في وداع الضيوف القائم بأعمال السفارة علي بن يحيى نجمي؛ والملحق الديني المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور.