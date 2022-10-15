"سبل" يستعرض منتجاته وخدماته في مؤتمر سلاسل الإمداد

ويهدف البريد السعودي "سبل" من خلال هذه المشاركة إلى دعم علامته التجارية وهويته الجديدة، واستعراض أحدث المنتجات والخدمات البريدية واللوجستية، التي تقدّمها "سبل" للعملاء؛ بهدف إبراز ملامح التحول النوعي في تحسين تجربة العميل في الحصول على خدمات تحاكي تطلعاته، وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محليًّا وعالميًّا.