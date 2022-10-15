"سبل" يستعرض منتجاته وخدماته في مؤتمر سلاسل الإمداد

يشارك البريد السعودي "سبل" كراعٍ ذهبي في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في دورته الثالثة، التي تقام في فندق فورسيزونز بمدينة الرياض، برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2022م، من خلال جناح تستعرض فيه سبل آخر منتجاتها وخدماتها البريدية واللوجستية في هذا المجال.
ويشارك في جلسات المؤتمر أحمد بن عبدالرحمن خير نائب الرئيس لقطاع الميل الأخير من البريد السعودي "سبل" في جلسة حوارية بعنوان "خدمات البريد السريع والميل الأخير.. إضافة نوعية للسوق السعودي"؛ حيث يستعرض آخر التطورات والتقنيات المستحدثة في قطاع الميل الأخير.
ويسعى المؤتمر إلى بناء شراكات عالمية ومحلية للارتقاء بالخدمات اللوجستية، وإلى دعم رواد الأعمال والمبتكرين، ويتضمن ورش عمل، ومعرضًا مصاحبًا، وإطلاق مبادرات نوعية.
وسيتناول عدة محاور في الصناعة والتكنولوجيا المتطورة، وفي استدامة سلاسة التوريد الوطنية والتجارب والحلول، والقيادات اللوجستية، وتخطيط سلسلة التوريد.
ويهدف البريد السعودي "سبل" من خلال هذه المشاركة إلى دعم علامته التجارية وهويته الجديدة، واستعراض أحدث المنتجات والخدمات البريدية واللوجستية، التي تقدّمها "سبل" للعملاء؛ بهدف إبراز ملامح التحول النوعي في تحسين تجربة العميل في الحصول على خدمات تحاكي تطلعاته، وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محليًّا وعالميًّا.