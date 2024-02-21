خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة، بالرياض، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.