"الأرصاد": طقس مستقر وسماء صحوة على معظم مناطق المملكة وتشكيلات من السحب على الشرقية وجنوب غرب المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً وسماءً صحوة على معظم مناطق المملكة مع ظهور تشكيلاتٍ من السحب المنخفضة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.