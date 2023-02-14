1 مئوية.. هذه المدينة تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة بـ1 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: وادي الدواسر 35 مئوية، نجران 34 درجة، وجازان 31 مئوية، ومكة المكرّمة 30 درجة، والرياض والدمام والأحساء والطائف 24.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ1 مئوية، تلتها عرعر 4 درجات، والقريات 4 درجات، وسكاكا 5 مئوية وحائل 6 درجات.
وسجّلت الدمام والأحساء اعلى نسبة رطوبة 95%.