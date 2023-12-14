"جامعة خالد" وهيئة تقويم التعليم توقعان تجديد الاعتماد المؤسسي

وذلك إضافة إلى سبعة برامج في مرحلة الماجستير؛ وهي: أصول التربية بنظام المقررات، والمناهج وطرق تدريس العلوم، والعلوم في السموم والأدلة الجنائية، والعلوم في الإدارة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية، والإعلام والاتصال، وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية، والصيدلة في إدارة الأعمال الصيدلانية.