"جامعة خالد" وهيئة تقويم التعليم توقعان تجديد الاعتماد المؤسسي

وقعت جامعة الملك خالد، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، الأربعاء؛ اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي، واعتماد 18 برنامجًا أكاديميًّا، في مقر الجامعة بمدينة أبها.
وبذلك تصبح "100%" من برامج الجامعة معتمدة أو تحت الاعتماد، أو تم التوقيع عليها من الهيئة.
وحضر توقيعَ العقود رئيسُ مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
ووقّع العقودَ من جانب الهيئة المديرُ التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، مع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم.
وقال عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور سالم القرني: إن العقود شملت ثلاثة برامج في مرحلة الدكتوراه؛ وهي: أصول التربية الإسلامية، والمحاسبة، والتاريخ.
وذلك إضافة إلى سبعة برامج في مرحلة الماجستير؛ وهي: أصول التربية بنظام المقررات، والمناهج وطرق تدريس العلوم، والعلوم في السموم والأدلة الجنائية، والعلوم في الإدارة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية، والإعلام والاتصال، وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية، والصيدلة في إدارة الأعمال الصيدلانية.
كما شملت ثمانية برامج في مرحلة البكالوريوس؛ وهي: الشريعة، وأصول الدين، والعمارة والتخطيط، وطب وجراحة الفم والأسنان، وعلوم التمريض "مقر أبها"، وعلوم التمريض "مقر خميس مشيط"، ودكتور صيدلي، وأخصائي نفسي.
وفي ذات السياق عُقد لقاء "الجودة والاعتماد الأكاديمي"، وخلال اللقاء رحّب رئيس الجامعة برئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، مستعرضًا التوجهات الاستراتيجية للجامعة، ومشيدًا بالشراكة مع الهيئة.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، حرص الهيئة على التعاون مع الجامعات؛ لرفع جودة مخرجاتها وتحقيق الجودة.
وعقدت حلقة نقاش ضمن اللقاء، طرح فيها عدد من منسوبي الجامعة وطلابها وممثلي جهات التوظيف، بعضَ المقترحات والأفكار والتساؤلات والتحديات.
فيما استعرض رئيسُ مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وممثلو الهيئة، الحلولَ والخطط المستقبلية للهيئة.