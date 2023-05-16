"البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" يواصل جولاته التفتيشية لضبط المتستّرين في قطاع غيار السيارات

وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقُّق وتطبيق العقوبات النظامية بحقّهم في حال ثبوتها؛ حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستُّر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورّطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا؛ وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.