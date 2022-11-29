"النيابة العامة": يحظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال.. والعقوبة تصل للسجن ١٥ سنة وغرامة مليون ريال

وأضافت: "الجريمة عبر الحدود الوطنية، ويكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية: إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة، وإذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانباً كبيراً من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى، وإذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، وإذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثارًا شديدة في دولة أخرى".