"التدريب التقني" ترصد 38 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية في أبريل

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رصد (38) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر أبريل من العام الجاري، كما قامت الفِرَق الإشرافية التابعة لها بتنفيذ (14) زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق؛ لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.