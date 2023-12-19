شاهد.."السديس" لقيادات رئاسة الحرمين: عززوا خدمات المنظومة الدينية الميدانية

وقال: إن المملكة العربية السعودية سخرت كافة إمكاناتها لخدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما من الزائرين والمعتمرين والحجاج، وإثراء رحلتهم، ولما لأهمية الشؤون الدينية واختصاصها بتأدية المناسك والشعائر، وإثراء رحلة القاصد؛ دينيًا وعلميًا وتوعويًا وتوجيهيًا وفكريًا؛ أحدثت القيادة الحكيمة -أيدها الله- جهازًا مستقلًا يرتبط تنظيميًا بالملك -حفظه الله-؛ متخصصة في الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، وفي إثراء تجربة الزائرين دينيًا؛ ليعودوا محمَّلين بالزاد الإيماني والأثر الإيجابي، ولتكون رحلتهم عابقة الذكرى لا تُنسى، ولتصل برسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية إلى أنحاء المعمورة.