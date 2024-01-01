"القيادة" تهنئ " فيولا أمهيرد" بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسيدة "أمهيرد".
وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والرقي.