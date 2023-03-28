"وصلٌ وطلبٌ ورَد".. أساليب بلاغية مؤثرة في "سورة النساء".. تعرّف عليها

وختم الدكتور "الخريصي": ومن الأساليب البلاغية "رد العجز على الصدر"، وهو في النثر: "أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة، والآخر في آخرها"، ومن شواهده ما جاء في الآية الكريمة "113"، في قوله تعالى: "وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا"؛ بدأت الآية بذكر فضل الله جل جلاله على نبيه، عليه الصلاة والسلام، في قوله: "وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ"، ثم ختمت بذكر الفضل نفسه، في قوله تعالى: "وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا"؛ زيادة في التأكيد على أهم معنى دارت حوله الآية، وهو فضل الله، جل جلاله، على نبيه، عليه الصلاة والسلام؛ لإحباط كيد الكافرين لضلال النبي عليه الصلاة والسلام.