"وصلٌ وطلبٌ ورَد".. أساليب بلاغية مؤثرة في "سورة النساء".. تعرّف عليها

جاءت سورة النساء، رابعة السور القرآنية، بالعديد من الصور الخاصة بالعدل بين النساء، وأوصت بالرحمة واللين مع المستضعفين من اليتامى والنساء والعبيد، وكذلك الرفق في المعاملة حتى للزوجة الواحدة.
"سبق" تواصل حلقاتها الرمضانية اليومية، وتستعرض في حلقتها "السادسة" جانبًا من "القبسات البلاغية" التي تُلخّص بعضًا مِما جاء في سورة النساء من آيات عظيمة ومؤثرة، وتستضيف فيها دكتور البلاغة والنقد "زيد بن فرج الخريصي".
بداية قال: من الأساليب البلاغية التي تطالعنا في هذه السورة "أسلوب الوصل"، كما في الآية الكريمة "3"، في قوله تعالى: "... فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ"؛ حيث جاء العطف بـ"الواو" دون "أو"؛ لأن الواو تقتضي الإطلاق، ومعنى ذلك، يقول صاحب الكشاف: "إنّ الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع، إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاؤوا متفقين فيها، محظورًا عليهم ما وراء ذلك"، ومن هنا يظهر لنا سبب مجيء "الواو" دون "أو"؛ حيث أصلت حكمًا شرعيًّا، ولم يتحقق ذلك إلا بوجود هذا العاطف.
وأضاف: ومن الأساليب اللغوية التي أسهمت في نظم هذه السورة الاختيار الدقيق لحروف الجر، كما في الآية الكريمة "32"، في قوله تعالى: "لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْن"، حرف الجر في هذه الآية "اللام"، وجاء للاستحقاق، وتكرر مرتين، وكان يمكن أن يقال: "للرجال والنساء نصيب"، إلا أن لمجيء "اللام" سرًّا بلاغيًّا؛ وهو الاعتناء بأمر النساء، والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث، والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين، والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية، ولولا مجيء هذه اللام دون غيرها من حروف الجر الأخرى، ووقوعها مكررة؛ لما تحقق هذا المعنى المراد.
وأتبع "دكتور البلاغة والنقد": ومن الأساليب البلاغية "الإنشاء الطلبي"؛ وهو: الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء، والتمني، والفرق بينه وبين "الإنشاء غير الطلبي" أن الإنشاء الطلبي مقيد بالطلب، وأما الإنشاء غير الطلبي فغير مقيد بطلب، ومن الشواهد على الإنشاء الطلبي ما جاء في الآية الكريمة "1"، في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"، فجاء بأداة النداء "يا"، الخاصة بنداء البعيد، مع أن الله قريب من عباده؛ زيادة في تنبيههم، كما أن هذا النداء أعطى معنى الاتساع ليشمل دائرة الخلق؛ فيشمل القريب والبعيد في كل زمان ومكان، وزاد هذا المعنى تأكيدًا دخول "أل" على كلمة الناس؛ لتعم كافة الجنس البشري المكرمين بهذا النداء على غيرهم، وإن كان الدين للإنس والجن على حد سواء.
وختم الدكتور "الخريصي": ومن الأساليب البلاغية "رد العجز على الصدر"، وهو في النثر: "أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة، والآخر في آخرها"، ومن شواهده ما جاء في الآية الكريمة "113"، في قوله تعالى: "وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا"؛ بدأت الآية بذكر فضل الله جل جلاله على نبيه، عليه الصلاة والسلام، في قوله: "وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ"، ثم ختمت بذكر الفضل نفسه، في قوله تعالى: "وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا"؛ زيادة في التأكيد على أهم معنى دارت حوله الآية، وهو فضل الله، جل جلاله، على نبيه، عليه الصلاة والسلام؛ لإحباط كيد الكافرين لضلال النبي عليه الصلاة والسلام.