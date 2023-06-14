مكة المكرمة.. عملية عاجلة تنقذ حاجًّا إيرانيًّا من العمى

نجح فريق طبي بمركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حاج إيراني في العقد الرابع من العمر، من إصابته بالعمى عقب معاناته من انفصال حاد وكامل بالشبكية ومصاحب لقِصَر نظر شديد بالعين.
واستقبلت المدينة الطبية المريضَ كحالة طارئة، وتَبَيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة، معاناته من انفصال كامل وحاد للشبكية بالعين اليسرى، مع وجود ماء أبيض علاوة على قِصَر نظر شديد بالعين، وضمور شبكية العين، وكذلك العنابية.. وقام الفريق الطبي بتقييم الحالة والفحوصات اللازمة، وتجهيزه للإجراء الطبي.
وتم إجراء العملية بمشاركة الفريق الطبي، وإزالة الماء الأبيض، وزراعة عدسة للعين، وتثبيت الشبكية باستخدام زيت السيليكون الذي سيمكّن المريض من استعادة البصر بعد انفصال الشبكية، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد؛ مستغرقةً ساعتين ونصفًا، كما سيتمكن الحاج من العودة وإكمال نسكه؛ نظرًا لوجود وقت كافٍ قبل بدء شعائر الحج والتئام الشبكية وتماثل للشفاء ولله الحمد.
وأوضح مركز "صحة العين" بالمدينة الطبية، أن هذا النوع من الإجراءات الطبية لانفصال الشبكية يقوم به المركز بشكل أسبوعي ولله الحمد؛ بفضل ما يتميز به المركز من خبرات طبية كبيرة، وكذلك تجهيزات حديثة سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المواطنين وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء؛ ولكن ما يميز هذه الحالة هو مصاحبة الانفصال لقِصَر النظر الشديد، ووجود ضمور في الشبكية والعنابية للعين، مما عقّد من الإجراء الطبي مقارنة بالحالات المعتادة.