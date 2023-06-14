مكة المكرمة.. عملية عاجلة تنقذ حاجًّا إيرانيًّا من العمى

وأوضح مركز "صحة العين" بالمدينة الطبية، أن هذا النوع من الإجراءات الطبية لانفصال الشبكية يقوم به المركز بشكل أسبوعي ولله الحمد؛ بفضل ما يتميز به المركز من خبرات طبية كبيرة، وكذلك تجهيزات حديثة سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المواطنين وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء؛ ولكن ما يميز هذه الحالة هو مصاحبة الانفصال لقِصَر النظر الشديد، ووجود ضمور في الشبكية والعنابية للعين، مما عقّد من الإجراء الطبي مقارنة بالحالات المعتادة.