"فيصل بن فرحان" يشارك في الندوة الدبلوماسية السعودية التركمانية

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، اليوم، في الندوة الدبلوماسية السعودية التركمانية بمناسبة مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات بين البلدين، وذلك في معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركمانية، في العاصمة عشق آباد، وبمشاركة معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.