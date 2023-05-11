من أمريكا وروسيا وإيران إلى السودان.. المملكة "حمامة سلام عالمية في قلب المنازعات"

وبعد أيام أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنه "انطلاقًا من اهتمامات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واستمرارًا لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية- الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة؛ نجحت وساطته بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وكرواتيا؛ حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".