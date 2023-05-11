من أمريكا وروسيا وإيران إلى السودان.. المملكة "حمامة سلام عالمية في قلب المنازعات"

خلال السنوات الماضية، استطاعت المملكة أن تلعب دورًا بارزًا على خريطة السياسة الدولية بنجاح، عبر وساطتها في إنهاء الصراعات القائمة، لتتحول إلى اللاعب الأكبر في الشرق الأوسط من خلال الجهود الدبلوماسية.
وفي مواقف عديدة، استخدمت المملكة مكانتها الدولية الموثوقة من خلال تقديم الوساطة بين الأطراف لإنهاء النزاعات وإحلال السلام، خاصة في ظل قدراتها على جمع القادة المختلفين أو المتنازعين، الذين يثقون في القادة السعوديين وفي مساعيهم الجادة لإحلال الأمن في العالم وليس فقط في المنطقة.
وكانت "آنا جاكوبس"، كبيرة المحللين الخليجيين في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، قد قالت إن "هناك سياسة خارجية جديدة تجري هنا"؛ مضيفة أن "المملكة العربية السعودية تسعى إلى فرض نفسها أكثر فأكثر على المسرح الدولي من خلال الوساطة ورفع مكانتها الدبلوماسية"، كما تابعت أن السياسة الخارجية الجديدة للرياض أكثر استقلالية وتعطي الأولوية للمصالح السعودية.
وخلال الأيام الماضية، دعت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية السودانيين إلى اجتماع في مدينة جدة يوم السبت الموافق 6 مايو 2023؛ وذلك لرسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السعودية: "تحث المملكة والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة".
من جانبها، رحّبت القوى المدنية بمباحثات جدة، وأعربت عن أملها في أن تقود لوقف للقتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهّد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام.
وبالفعل قامت القوات السعودية بإجلاء آلاف الأشخاص من بورتسودان إلى مدينة جدة الساحلية، في رحلة استغرقت 12 ساعة عبر البحر الأحمر؛ حيث كشفت المملكة أنها أجلت أكثر من 5000 شخص من أكثر من 100 جنسية.
وفي الشهر الماضي، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، استكمال عملية تبادل الأسرى، بإطلاق سراح 104 أسرى من جماعة الحوثي بمبادرة إنسانية من السعودية، ضمن جهود "تثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية وصولًا إلى حل سياسي للأزمة".
وقال "المالكي": أنهت قيادة القوات المشتركة للتحالف، إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ104، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء".
وتابع: "تأتي هذه المبادرة امتدادًا للمبادرات الإنسانية السابقة من السعودية والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية؛ للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة".
وفي مطلع العام الجاري، اتخذت المملكة قرارًا تاريخيًّا باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد سنوات من القطيعة بين الدولتين؛ وهو الأمر الذي تم استقباله بترحيب واسع من قِبَل دول المنطقة.
وقال بيان مشترك: إن الرياض وطهران تؤكدان احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن البيان المشترك بين المملكة وإيران والصين أعلن التوصل لاتفاق يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.
وفي بيان مشترك صدر في 14 جمادى الأولى 1444هـ (الموافق 8 ديسمبر 2022 م)، أعلنت وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاح الوساطة التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للإفراج وتبادل مسجونيْن اثنيْن بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.
وبعد أيام أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنه "انطلاقًا من اهتمامات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واستمرارًا لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية- الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة؛ نجحت وساطته بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وكرواتيا؛ حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".
ولفتت الخارجية السعودية إلى أنه "انطلاقًا من اهتمامات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واستمرارًا لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية- الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة؛ نجحت وساطته بالإفراج عن 10 أسرى".
وأضافت الوزارة: "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".
وفي واشنطن، شكر البيت الأبيض كلًّا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وولي العهد السعودي على صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها كييف مع موسكو بوساطة من الرياض.
وفي يونيو 2022، أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زيارة قصيرة إلى تركيا هي الأولى له بعد خلاف حاد مع تركيا، وهي الزيارة التي جاءت لتطوي صفحة الخلاف وتساهم في استقرار المنطقة.
وجاءت زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا بعد أقل من شهرين من زيارة قام بها الرئيس التركي إلى جدة في 28 أبريل؛ تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحينها أعلنت الرياض عن رفع حظر سفر مواطنيها إلى تركيا، بعد منع سابق مرتبط بجائحة كورونا.
ولعبت المملكة دورًا بارزًا في عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد فترة من التوتر والمقاطعة.
وفي 5 يناير 2021، أكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة أو استهداف أمنها، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بما يحفظ أمن الدول واستقرارها.