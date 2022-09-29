وفاة وإصابتان جراء انقلاب مركبة في عقبة قلوة بالباحة

وعقب ورود البلاغ انطلقت أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، إضافة إلى القائد الميداني، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاث حالات، من بينها إصابتان خطيرتان تم التعامل معهما وفق البروتوكول الطبي المعتمد بالهيئة قبل نقلهما لمستشفى المخواة العام، فيما توفيت حالة في الموقع.