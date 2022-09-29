وفاة وإصابتان جراء انقلاب مركبة في عقبة قلوة بالباحة

باشرت الجهات ذات العلاقة بمنطقة الباحة، بعد ظهر اليوم، حادث انقلاب مركبة في عقبة قلوة.
وكشفت معلومات "سبق" أن المركبة كانت تحمل على متنها سيدة مسنّة، أسفر الحادث عن وفاتها في الحال، فيما أصيب شخص ومقيمة بإصابات خطيرة.
وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث انقلاب في تمام الساعة 13:13 على الرقم الموحّد 997 بعقبة الملك فهد باتجاه المخواة.
وعقب ورود البلاغ انطلقت أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، إضافة إلى القائد الميداني، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاث حالات، من بينها إصابتان خطيرتان تم التعامل معهما وفق البروتوكول الطبي المعتمد بالهيئة قبل نقلهما لمستشفى المخواة العام، فيما توفيت حالة في الموقع.