أمانة الرياض تنجز تخطيط 1.5 مليون متر طولي من الدهانات الأرضية في طرق العاصمة

وأشارت الأمانة إلى أن أعمالها في تخطيط الدهانات الأرضية متواصلة، حيث تُعد من بين مستهدفاتها التي تتطلع من خلالها إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدينة، وبما يسهم في تحقيق تطلعات السكان.