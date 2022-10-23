1.486.880 معتمراً قدموا للمدينة حتى يوم أمس

وأظهرت الإحصائية أعداد المعتمرين الأكثر قدوماً للمدينة المنورة، من حيث جنسياتهم خلال موسم العمرة لهذا العام، حيث جاء المعتمرون الإندونيسيون الأعلى عدداً بواقع 449,696 معتمراً، يليهم المعتمرون من الجنسية الباكستانية بإجمالي 287,793 معتمراً، ثم الجنسية الهندية بواقع 189,052 معتمراً، تليها الجنسية العراقية حيث بلغ إجمالي المعتمرين العراقيين 122,557 معتمراً، ثم الجنسية البنغلادشية بإجمالي قدره 76,946 معتمراً زاروا المسجد النبوي الشريف وأدوا الصلاة فيه وسط منظومة من الخدمات المقدمة لراحة قاصدي المسجد النبوي.