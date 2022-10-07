استمرار فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي.. لليوم الثامن

وأكد المشاركون بالندوة أن اللغة العربية واسعة جدًّا، وتمتلك قدرة مدهشة في تغيير المعنى لجملة واحدة، وأنها لا تموت لامتلاكها مقومات الحياة، فهي لغة هادئة وموضوعية، وأحوالنا مع اللغة العربية اليوم أفضل من أمس، فهي على مستوى التمدد حاضرة ومنتشرة في أنحاء العالم، وواقعها حيوي ولكن ليس مثاليًا ويتطلب الكثير من اليقظة.