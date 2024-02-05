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القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور نانغولو مبومبا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية نامييا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس الدكتور نانغولو مبومبا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية نامييا.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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