محليات

أوامر ملكية .. إعفاء نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه ضمن 7 أوامر ملكية صدرت اليوم

أوامر ملكية .. إعفاء نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه ضمن 7 أوامر ملكية صدرت اليوم

صدر اليوم  عدد من الأوامر الملكية حيث صدر أمر ملكي يقضي  بإعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه.

وفيما يلي الأوامر الملكية التي صدرت اليوم :

- إعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه

- تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير

- تعيين د. هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتاز

- تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

- تعيين نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

- تعيين م. عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظا للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة

- تعيين م. إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعدا لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org