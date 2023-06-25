أوامر ملكية .. إعفاء نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه ضمن 7 أوامر ملكية صدرت اليوم

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية حيث صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه.

وفيما يلي الأوامر الملكية التي صدرت اليوم :