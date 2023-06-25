أوامر ملكية .. إعفاء نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه ضمن 7 أوامر ملكية صدرت اليوم

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية حيث صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه.
- إعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه
- تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير
- تعيين د. هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتاز
- تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة
- تعيين نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة
- تعيين م. عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظا للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة
- تعيين م. إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعدا لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة