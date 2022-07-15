وزير الطاقة يوقِّع اتفاق مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق

ونوه وزير الطاقة بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بالتعجيل بالربط الكهربائي مع العراق الشقيق، الذي يأتي تأكيدًا للتعاون المستمر في المجالات كافة، خاصة المجالات الفنية بين البلدَيْن، كما يُعبِّر عن رغبة البلدَيْن في توطيد العلاقات الاقتصادية بينهما؛ بما يحقق تطلعات قيادتَيْ البلدَيْن وشعبَيْهما، والحرص على سرعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.