وزير الطاقة يوقِّع اتفاق مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق

وزير الطاقة يوقِّع اتفاق مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق
انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وقَّع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق؛ وذلك تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبَيْن في بداية عام 2022.
ونوه وزير الطاقة بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بالتعجيل بالربط الكهربائي مع العراق الشقيق، الذي يأتي تأكيدًا للتعاون المستمر في المجالات كافة، خاصة المجالات الفنية بين البلدَيْن، كما يُعبِّر عن رغبة البلدَيْن في توطيد العلاقات الاقتصادية بينهما؛ بما يحقق تطلعات قيادتَيْ البلدَيْن وشعبَيْهما، والحرص على سرعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وبيَّن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن استكمال هذا المشروع يأتي في إطار رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية، التي تركز على استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية، التي تُعدُّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي؛ لجعل السعودية مركزًا إقليميًّا لربط شبكات الطاقة الكهربائية.
وتُعدُّ مذكرة التفاهم الموقَّعة مع جمهورية العراق، ومشروع الربط الكهربائي، نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة، قام بها الفريق الفني المشترك بين الجانبَيْن، وتوصلت إلى أن مشروع الربط الكهربائي السعودي-العراقي سيُسهم في دعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدَيْن، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تحقيق مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.
وإضافة إلى ما سيجنيه البَلَدان من ثمار هذا المشروع، ستُشكِّل أعمال الربط الكهربائي بين السعودية والعراق خطوة لتعزيز فرصة إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء، ودعمًا لمشاركة البلدَيْن فيها.
يُذكر أن توقيع المحضر يأتي إنفاذًا لما نصت عليه مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائي؛ إذ جرى استكمال الإجراءات اللازمة المتصلة بإبرام اتفاقيات الربط الكهربائي بين الشركة السعودية للكهرباء ووزارة الكهرباء العراقية ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى في العراق. ويتضمن المحضر الموقَّع مبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين الجانبين، الذي سيربط بين عرعر واليوسفية قرب بغداد بسعة 1000 ميجاوات، وجهد 400 كيلو فولت، بطول يصل إلى نحو 435 كم.